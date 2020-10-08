Лидеры Армении и Азербайджана - о конфликте в Нагорном Карабахе, взаимных претензиях и надеждах

Ожесточенные бои между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах становятся интенсивнее, в регионе недавно обострилось историческое противостояние. Стороны не признают ответственности за развязывание насилия в этот раз, обе республики несут потери среди мирных граждан и военных. Какие шаги готовы предпринять Армения и Азербайджан? Как долго будут продолжаться боевые действия и какой ценой? Что нужно сделать для установления мира, к которому не раз призывало международное сообщество, и возможен ли мир сегодня?

Euronews пригласил лидеров обеих республик высказаться, Мы задаем вопросы лично премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Ильхам Алиев: "Мы на своей земле"

Euronews: "Несмотря на повторяющиеся громкие призывы к прекращению огня и деэскалации, военные действия продолжаются. Какова ваша цель в этом конфликте?"

Ильхам Алиев, президент Азербайджана: "Прекращения огня нельзя достичь в одностороннем порядке, это должно быть двусторонним решением,также принятым к исполнению на местах. Как вы знаете, Армения напала на нас 27 сентября, атаковала наши военные позиции, повредила инфраструктуру, ударила по мирным жителям. На сегодня в результате ударов Армении, с учетом их баллистических ракет и кассетных бомб, у нас погибли около 30 мирных жителей.

Наш контрудар оказался успешным. Нам удалось освободить часть оккупированных территорий, наша главная цель – восстановить территориальную целостность Азербайджана. Армения должна представить нам график вывода ее войск с оккупированных территорий. И этот график должен быть утвержден представителями Минской группы, странами-посредниками. Затем, полагаю, следует приложить усилия для прекращения огня".

Euronews: "Страны, на которые вы ссылаетесь, неоднократно просили о прекращении огня. Почему этого не происходит? Почему вы не настаиваете, чтобы это произошло немедленно?"

Ильхам Алиев, президент Азербайджана: "Потому что мы много раз становились объектом нападения. В последние три месяца было три нападения на Азербайджан. Одно - в июле, на границе между Арменией и Азербайджаном, вдали от района Нагорного Карабаха. Армения стремилась оккупировать новые территории Азербайджана, им это не удалось. Наша армия разгромила нападавших. Затем 23 августа они послали диверсантов для совершения терактов против наших гражданских лиц и военнослужащих. У них опять не получилось, так как лидер диверсионной группы был задержан. Он дает показания именно о том, что я говорю сейчас вам. В конце сентября они начали масштабное нападение на наши деревни и города.

На сегодня у нас насчитывается 900 полностью разрушенных или поврежденных домов, много жертв и раненых среди гражданского населения. И сейчас, когда Армения потерпела очень горькое поражение, она просит прекратить огонь. Они сами нарушили режим прекращения огня.

Они игнорируют резолюции Совета Безопасности ООН, которые требуют полного, окончательного, немедленного и безоговорочного вывода армянских войск. Они хотят сохранить статус-кво. А сопредседатели Минской группы, США, Россия и Франция, президенты этих стран не раз заявляли, что этот статус-кво неприемлем. Армения это проигнорировала. Но сейчас Азербайджан сам меняет статус-кво, думаю, это будет важным шагом на пути скорейшего урегулирования конфликта" Ильхам Алиев президент Азербайджана

Euronews: "Господин президент, по обе стороны убиты мирные граждане. Как это соотносится с вашими целями?"

Ильхам Алиев, президент Азербайджана: "Конечно, мы сожалеем, что гибнут мирные граждане, мы этого не хотели, не мы инициировали нападение. Мы увидели, что они сделали, утром 27 сентября. Они атаковали наши города и деревни, мы должны были отреагировать. Но наш ответ в основном нацелен на их военные позиции, на танки и орудия. То, как развивается ситуация в зоне боев, доступно в Интернете.

Наши беспилотники и другая техника уничтожали только военные объекты на оккупированных территориях. К сожалению, Армения привлекает гражданских лиц, чтобы расширить контингент на местах, там очень плохая демографическая ситуация. У нас есть видео, где мирные граждане находятся рядом с пушками".

Euronews: "Армения могла бы сказать, что ее мирные граждане были убиты в этих боевых действиях, она оспаривает события 27 сентября, когда вновь вспыхнуло насилие. Позвольте мне напомнить вам обещание, данное в прошлом году вашим министром иностранных дел, он говорил о необходимости принятия конкретных мер для подготовки населения обеих стран к миру. То, что мы сейчас наблюдаем, - полная противоположность обещанному. Как вы пытаетесь снизить уровень страдания гражданского населения?"

Ильхам Алиев, президент Азербайджана: "Мы не несем ответственности за эту вспышку. Как я уже сказал, мы подверглись физическому нападению со стороны армянской армии, находящейся на оккупированных территориях Азербайджана. Кроме того, нынешняя власть Армении сделала все для того, чтобы разрушить переговорный процесс.

Ровно год назад премьер-министр Армении на митинге в оккупированном районе Азербайджана заявил, что Карабах - это Армения. И это заявление фактически разрушило переговорный процесс, он опирался на требование о возвращении оккупированных территорий Азербайджану. Когда премьер-министр Армении говорит, что Азербайджан не получит назад ни сантиметра земли, когда он говорит, что Карабах - это Армения, когда они организовали незаконное заселение иностранцами оккупированных территорий (а это грубое нарушение Женевской конвенции), они разрушают переговорный процесс. После этого, чтобы переложить на нас ответственность, они трижды - в июле, августе и сентябре - нападают на нас. И когда мы побеждаем в бою, они всюду призывают остановить Азербайджан. Мы хотим прекратить эту ситуацию, но мы хотим положить конец оккупации. Так что главное послание следует адресовать именно Армении. Мы - не на армянской земле. Мы на своей земле, на территории, которая наша уже 27 лет".

Euronews: "Армения здесь скажет о довольно сильном влиянии Турции, в том числе и о ее военной помощи. Насколько Турция способствует эскалации? Как влияет на действия вашей страны в этом конфликте?"

Ильхам Алиев, президент Азербайджана: "Это абсолютно ложная информация. Турция - наш сильный союзник, партнер, братская страна. И, конечно, в заявлениях турецких властей отражена их позиция. Мы очень благодарны турецкому правительству, народу за поддержку. Но кроме такой поддержки, Турция никоим образом не вовлечена в этот конфликт.

Армения, которая снабжает СМИ этими фальшивыми новостями, хочет умалить возможности азербайджанской армии. Мы сами ведем борьбу. Да, мы приобрели оружие у Турции, но не только у нее. Наш основной поставщик - не Турция, возможно, об этом все знают. То, что мы покупаем современную турецкую технику, в том числе беспилотные истребители, не является проблемой, потому что Армения получает оружие бесплатно. Мы платим за то, что Армения получает просто так".

Euronews: "Мы сегодня говорим об оружии, о боевых действиях. А дипломатия еще может сработать?Сядете ли вы за стол переговоров с премьер-министром Армении, чтобы найти иной выход из конфликта?"

Ильхам Алиев, президент Азербайджана: "Скажу вам, что за время моего президентства я провел, может быть, десятки переговоров с двумя бывшими президентами Армении и с нынешним премьер-министром. Во время переговоров мы добились существенного прогресса. Мы разработали принципы, которые сегодня легли в основу урегулирования конфликта, мы были конструктивны. Переговоры ведутся с 1992 года. Представьте себе, почти 30 лет! Мы жили с надеждой в сердце. Посредники говорили нам, что надо немного подождать, что армянская сторона встанет на более конструктивные позиции. Но потом, когда 2 года назад в результате госпереворота к власти там пришел этот премьер-министр, он полностью разрушил переговорный процесс.

Я встречался с ним много раз, но эти встречи абсолютно бессмысленны. Он сказал мне, что никто не собирается возвращать территории они считают, что Нагорный Карабах должен быть присоединен к Армении. Это абсолютно неприемлемое требование и для меня, и для для посредников. Правительство Армении должно изменить свою позицию, воздержаться от максималистских заявлений, перестать говорить, что Карабах - это Армения, ведь это неправда и это разрушает переговорный процесс. И конечно, мы возвращаемся к переговорам. Кстати, завтра министр иностранных дел нашей страны будет в Женеве на встрече с представителями Минской группы. Насколько я знаю, министр иностранных дел Армении должен был поехать туда в начале месяца, но не сделал этого. Его там не было, а наш министр - там. Очевидно, кто здесь хочет переговоров, а кто просто обвиняет Азербайджан".

Никол Пашинян: "У нас угроза геноцида"

Euronews: "ООН, Минская группа ОБСЕ, ЕС - все эти структуры призвали к немедленному прекращению огня, но боевые действия продолжаются. Вы объясните нам, чего намерены достичь?"

Никол Пашинян, премьер-министр Армении: "Выделю главное: мы приветствовали признание происходящего международным сообществом и Минской группы ОБСЕ, приветствовали заявления Минской группы - ее сопредседателя, стран-членов, президентов и министров иностранных дел.

Турция заявила, что Азербайджан не должен прекращать боевые действия. И Азербайджан по сути остался в рамках тех ориентиров, которые давала Турция. Сегодняшнее заявление Верховного представителя ЕС по внешней политике подтверждает эту ситуацию.

Не забывайте, что на азербайджанской стороне воюют террористические группы, которые участвуют в боевых действиях. Их вербует и перебрасывает в зону конфликта Турция. Не забудьте и о том, что армяне в Нагорном Карабахе, сейчас, пока мы здесь говорим, рискуют жизнью, потому что все тамошние города и села находятся под постоянным ракетным обстрелом, в том числе и столица Степанакерт. Я считаю, что международное сообщество в этой ситуации должно действовать решительно и признать независимость Нагорного Карабаха".

Euronews: "Министерство обороны Азербайджана заявило, что ваши силы обстреливают некоторые их города, мы должны четко понимать, что с обеих сторон есть жертвы среди гражданского населения. Вы стремитесь к миру?"

Никол Пашинян, премьер-министр Армении: "Да, армия обороны Нагорного Карабаха нанесла удары, министерство обороны Нагорного Карабаха дало четкие разъяснения, зачем это нужно. Другого варианта не было. Это был единственный способ остановить азербайджанские ракетные обстрелы, обстрелы городов и сел Нагорного Карабаха, мирных жителей".

Euronews: "Вопрос: между сторонами нет консенсуса относительно того, кто отвечает за возобновление насилия 27 сентября. В прошлом году вы, ваш министр иностранных дел, заявили о намерении подготовить население к миру. Но видим мы совсем другое. Хочется понять степень вашей решимости в сложившейся ситуации, вашего желания продолжать, ведь, возможно, вы чувствуете поддержку со стороны России? Насколько это определяет ваши решения и действия?"

Никол Пашинян, премьер-министр Армении: "Мир всегда оставался нашей первоочередной и главной целью с того дня, как я был избран премьер-министром. Я говорил, что мы должны стремиться найти решение, приемлемое для народа Армении, народа Нагорного Карабаха и народа Азербайджана. Я - первый лидер, участвующий в переговорах, который официально заявляет, что любое решение должно устроить и население другой стороны. Вся проблема в том, что Азербайджан официально не принимал и не принимает такой подход. Для них единственное решение - этническая чистка Нагорного Карабаха, который затем, полностью очищенный от армян, перейдет под контроль Азербайджана. Это угроза геноцида. Сегодня к осуществлению геноцида причастны международные террористы. Они были завербованы, привезены в регион Турцией, они воюют на стороне Азербайджана. И этот факт, по сути, уже признали страны региона и ряд европейских государств.

Подчеркну особо: если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, эскалацию конфликта, то мировое сообщество должно продемонстрировать решимость и признать независимость Нагорного Карабаха".

Euronews: "Международное сообщество наблюдает за вашими действиями, мы должны подчеркнуть, что с обеих сторон есть жертвы среди гражданского населения. Люди в Азербайджане погибли в результате санкционированных вами решений. Что вы делаете для уменьшения страданий граждан, ставших заложниками насилия?"

Никол Пашинян, премьер-министр Армении: "Возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, очень важно установить,кто стоял за развязыванием этого эпизода конфликта. Думаю, у международных СМИ, в международном сообществе достаточно данных, чтобы понять: Армения и Карабах не могли начать эту войну по той простой причине, что у нас в регионе нет военных задач. Перед нами стоит задача политическая. А вот Азербайджан в течение 15 лет, 15 месяцев, 15 недель, 15 дней и 15 часов, предшествовавших войне, угрожал, что решит этот вопрос военными средствами. Это не секрет. Давайте открыто проанализируем заявления, сделанные Азербайджаном и Турцией. Давайте подумаем, почему террористы были доставлены в Азербайджан на линию боевых действий.

Зачем еще нанимать боевиков из другой страны, перебрасывать их к себе? Если государство не планирует военную агрессию, зачем Азербайджан соглашается привезти террористов? Мы считаем, что главное сегодня - остановить насилие. А для этого Азербайджану необходимо прекратить атаки. Мы думаем о мире в регионе. Лучший механизм для его достижения, на наш взгляд - международное признание независимости Карабаха". Никол Пашинян премьер-министр Армении

Euronews: "Премьер-министр, вы собираетесь прекратить атаки?"

Никол Пашинян, премьер-министр Армении: "Да, конечно. Но это не значит, что мы будем ждать, что позволим им прийти и совершить геноцид против нашего народа. Мы ни на кого не нападали. Наши действия, действия Карабаха нацелены только на самооборону. У нас нет задачи убивать, наша единственная задача - защитить армянский народ от нового геноцида, самооборона".

Euronews: "Какой вариант стал бы для вас приемлемым? Есть ли другой способ разрешения этого конфликта, не связанный с насилием?"

Никол Пашинян, премьер-министр Армении: "Мы считали и считаем, что карабахский вопрос не может быть урегулирован через насилие, это не вариант решения проблемы. Но вот политика Азербайджана в отношении карабахской ситуации опирается на насилие.

Армения всегда была готова к компромиссу. Азербайджан его никоим образом не хочет. Они не хотят компромиссов. Их единственное решение состоит в том, чтобы переместить армян Карабаха, которые всегда составляли 80 с лишним процентов населения этой территории. Они собираются получить Карабах путем этнической чистки, район станет свободным от армян, а неармяне заселят территорию.

Люди не могут покинуть свою историческую родину только потому, что этого требует Азербайджан, Поэтому они должны защищаться, они имеют право на самооборону. У Нагорного Карабаха нет другой цели, кроме самообороны".