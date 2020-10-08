50 лет назад Нобелевскую премию по литературе получил Александр Солженицын

"За нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы..." Ровно 50 лет Нобелевская премия по литературе была присуждена Александру Солженицыну. Его кандидатуру предложил французский писатель Франсуа Мориак.

К тому моменту Солженицын уже успел написать "В круге первом", "Матренин двор" и "Один день Ивана Денисовича". Закончен был и "Архипелаг ГУЛАГ", но этот "опыт художественного исследования" (так жанр произведения определял сам Солженицын) увидел свет только в 1973 году: первый том был опубликован в Париже, и только в 1990 году его издали в Советском Союзе.

В 1970 году писатель не смог получить награду: его не выпустили из страны. Но премия его все-таки дождалась. Солженицын забрал ее через четыре года, после высылки из СССР.

Александр Солженицын с супругой и детьми после высылки из СССР. Кадр сделан в аэропорту Цюриха KURT STRUMPF/ASSOCIATED PRESS

Солженицын выдвигался на премию и 1969 году. Его имя было в списке 103 претендентов на награду, свидетельствуют обнародованные Шведской академией архивные документы (списки держатся в секрете 50 лет).

Помимо Солженицына, Нобелевской премии по литературе удостоились еще четыре русских и советских писателя: