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Россия

50 лет назад Нобелевскую премию по литературе получил Александр Солженицын

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 Марика Димитриади
Александра Солженицына не стало 3 августа 2008 года
Александра Солженицына не стало 3 августа 2008 года   -   Авторское право  AP/ASSOCIATED PRESS
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"За нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы..." Ровно 50 лет Нобелевская премия по литературе была присуждена Александру Солженицыну. Его кандидатуру предложил французский писатель Франсуа Мориак.

К тому моменту Солженицын уже успел написать "В круге первом", "Матренин двор" и "Один день Ивана Денисовича". Закончен был и "Архипелаг ГУЛАГ", но этот "опыт художественного исследования" (так жанр произведения определял сам Солженицын) увидел свет только в 1973 году: первый том был опубликован в Париже, и только в 1990 году его издали в Советском Союзе.

В 1970 году писатель не смог получить награду: его не выпустили из страны. Но премия его все-таки дождалась. Солженицын забрал ее через четыре года, после высылки из СССР.

KURT STRUMPF/ASSOCIATED PRESS
Александр Солженицын с супругой и детьми после высылки из СССР. Кадр сделан в аэропорту ЦюрихаKURT STRUMPF/ASSOCIATED PRESS

Солженицын выдвигался на премию и 1969 году. Его имя было в списке 103 претендентов на награду, свидетельствуют обнародованные Шведской академией архивные документы (списки держатся в секрете 50 лет).

Помимо Солженицына, Нобелевской премии по литературе удостоились еще четыре русских и советских писателя:

  • Иван Бунин, 1933 год, "за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы" (на тот момент лицо без гражданства);
  • Борис Пастернак, 1958 год, "за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа" (был вынужден отказаться от премии из-за гонений со стороны советских властей);
  • Михаил Шолохов, 1965 год, "за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время";
  • Иосиф Бродский, 1987 год, "за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии".

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