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Рязанская область: в результате взрывов боеприпасов есть пострадавшие

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 Елена Караева
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Рязанская область: в результате взрывов боеприпасов есть пострадавшие
Авторское право  AP/Russian Ministry of Emergency Situations of Ryazan region
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Cпециалисты российского оборонного ведомства провели наземную разведку территории склада боеприпасов в Рязанской области. Там в среду днем в воинской части вспыхнул пожар, в результате которого начались взрывы. Их интенсивность, по словам экспертов, снизилась. Из населенных пунктов были эвакуированы свыше 2 тысяч человек.

Николай Любимов, губернатор Рязанской области, сообщил, что "ситуация по-прежнему сложная. Пока неясно, сколько времени будут продолжаться взрывы. Но, тем не менее, все, что касается эвакуации населения и безопасности людей, все взято под контроль".

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Приехал в поселок Желтухинский Скопинского района, чтобы лично оценить ситуацию. Сейчас мы должны создать комфортные условия для людей, эвакуированных из зоны происшествия. В Скопинском районе в Вослебовской школе организован эвакуационный пункт, где находится 100 человек, в том числе девять детей и девять военнослужащих. Еще 48 человек разместятся в других эвакуационных пунктах — на базе школы №3 и лыжной базе Скопина. В Ряжском районе жителей из деревень Лыково, Нагорное, Александрово, Чирково эвакуируют в Ряжск. Там подготовлено три эвакуационных пункта — на базе общежития Ряжского колледжа, Центра внешкольной работы и спортивного комплекса «Флагман». Они готовы принять в общей сложности около 200 человек. К сожалению, на 18.00 мы получили сообщение о двух пострадавших, это мужчина и женщина. Они доставлены в Скопинскую районную больницу, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

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ТАСС в экстренных службах сообщили, что число пострадавших увеличилось до 13 человек.

В то же время руководитель территориального центра медицины катастроф области Сергей Кузьминов заявил, что госпитализированы были шестеро; позднее пришли сведения, что двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Со своей стороны в минобороны России говорят, что ликвидация последствий случившегося возможна только после проведения детальной рекогносцировки на местности. Ведомство намерено приступить к выполнению этой задачи уже в течение сегодняшнего дня.

В качестве предварительной причины пожара названа загоревшаяся у технических помещений военной части трава, возбуждено уголовное дело. В регионе действует режим ЧС

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