Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Россия

Патриарх Кирилл ушел на карантин

Комментарии
 Андрей Позняков
Патриарх Кирилл 7 апреля 2020
Патриарх Кирилл 7 апреля 2020   -   Авторское право  AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Размер текста Aa Aa

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл находится на карантине после общения с носителем коронавируса. Об этом говорится в его послании наместнику Троице-Сергиевой лавры епископу Фоме (Вадиму Демчуку). Глава Русской православной церкви объяснил, что не отменил свою поездку в монастырь в день, когда православные поминают преподобного Сергия Радонежского, потому что «посчитал невозможным подвергать всех вас (монахов) опасности заражения».

Пандемию патриарх назвал «серьёзным испытанием» и выразил надежду, что она послужит укреплению православия.

73-летний предстоятель Русской православной церкви относится в группе риска: для него коронавирусная инфекция особенно опасна. В Москве для жителей старше 65 лет на фоне роста заболеваемости роста заболеваемости введён режим изоляции.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube