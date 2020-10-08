Патриарх Кирилл ушел на карантин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл находится на карантине после общения с носителем коронавируса. Об этом говорится в его послании наместнику Троице-Сергиевой лавры епископу Фоме (Вадиму Демчуку). Глава Русской православной церкви объяснил, что не отменил свою поездку в монастырь в день, когда православные поминают преподобного Сергия Радонежского, потому что «посчитал невозможным подвергать всех вас (монахов) опасности заражения».

Пандемию патриарх назвал «серьёзным испытанием» и выразил надежду, что она послужит укреплению православия.

73-летний предстоятель Русской православной церкви относится в группе риска: для него коронавирусная инфекция особенно опасна. В Москве для жителей старше 65 лет на фоне роста заболеваемости роста заболеваемости введён режим изоляции.