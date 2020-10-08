Британских боевиков Beatles судят за убийство американских заложников в Сирии

Двух британских боевиков Исламского государства доставили в США, где они обвиняются в террористической деятельности, в том числе убийстве 4 американских заложников в Сирии.

Александа Коти и Эль-Шафи Эльшейх, как утверждается, входили в квартет террористов ИГИЛ, который прозвали "Битлз" из-за британского акцента его участников. Им инкриминируют расправу над заложниками в Ираке и Сирии.

Подсудимые обвиняются в совершении террористических преступлений, связанных с захватом заложников и убийством четырех американцев, а также граждан Великобритании и Японии Джон Демерс помощник министра юстиции США

"Джихадисты Джордж и Ринго", как прозвали Эльшейха и Коти, обвиняются в причастности к убийству американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа и сотрудников гуманитарных организаций Питера Кассига и Кайлы Мюллер, а также британцев Алана Хеннинга и Дэвида Хайнса.

Я чувствую, что это первый шаг, но только первый. Но тем не менее это важный шаг, чтобы показать миру, что мы должны привлечь этих парней к ответственности. Это хоть какая-то возможность остановить тот террор, который коснулся стольких людей Дайан Фоули мать убитого журналиста Джейсма Фоули

Коти и Эльшейх были экстрадированы в США из Ирака, где они более двух лет находились под стражей. Оба были захвачены курдскими силами - союзниками США - в Сирии в 2018 году при попытке сбежать в Турцию. В случае признания виновными им грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.