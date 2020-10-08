Как разрешить карабахский конфликт: позиции Баку и Еревана

Растет число жертв самой серьезной эскалации военных действий, наблюдавшихся в течение многих лет между азербайджанскими и армянскими войсками из-за Нагорного Карабаха.

Международное сообщество призывает к прекращению огня, что в настоящий момент кажется маловероятным, поскольку каждая из сторон обвиняет другую в разжигании насилия.

Президент Азербайджана и премьер-министр Армении согласились изложить свои позиции в эксклюзивных интервью телеканалу Euronews.

Ильхам Алиев призывает Армению немедленно вывести войска из региона.

Нам удалось освободить часть оккупированных территорий, и наша главная цель -восстановление территориальной целостности Азербайджана. Армения должна предоставить нам график вывода своих войск с оккупированных территорий. И этот график должен быть утвержден сопредседателями Минской группы, странами-посредниками, и после этого, я думаю, должны быть приложены усилия для прекращения огня Ильхам Алиев президент Азербайджана

По мнению Никола Пашиняна, ключ разрешения конфликта в компромиссе, но он утверждает, что Азербайджан предпочитает этому насилие.

Наша позиция была и остается такой: карабахский вопрос не может быть решен путем насилия. Никакое решение не может быть достигнуто с помощью насилия. Но политикой Азербайджана был разработан план насильственного решения карабахского вопроса. Армения всегда была готова к компромиссу. Азербайджан - это тот, кто ни в коем случае не хочет никаких компромиссов Никол Пашинян премьер-министр Армении

Боевые действия в Нагорном Карабахе побудили международные организации призвать обе стороны к защите гражданского населения.

Полное интервью с лидерами Азербайджана и Армении смотрите в нашем вечернем эфире.