Как разрешить карабахский конфликт: позиции Баку и Еревана

Как разрешить карабахский конфликт: позиции Баку и ЕреванаКомментарии
Растет число жертв самой серьезной эскалации военных действий, наблюдавшихся в течение многих лет между азербайджанскими и армянскими войсками из-за Нагорного Карабаха.
Международное сообщество призывает к прекращению огня, что в настоящий момент кажется маловероятным, поскольку каждая из сторон обвиняет другую в разжигании насилия.
Президент Азербайджана и премьер-министр Армении согласились изложить свои позиции в эксклюзивных интервью телеканалу Euronews.
Ильхам Алиев призывает Армению немедленно вывести войска из региона.
По мнению Никола Пашиняна, ключ разрешения конфликта в компромиссе, но он утверждает, что Азербайджан предпочитает этому насилие.
Боевые действия в Нагорном Карабахе побудили международные организации призвать обе стороны к защите гражданского населения.
Полное интервью с лидерами Азербайджана и Армении смотрите в нашем вечернем эфире.