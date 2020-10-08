К чему приведет борьба за власть в Киргизии?

Обострение борьбы за власть в Киргизии угрожает дальнейшей дестабилизацией ситуации в стране. Эйфория, возникшая на волне народных выступлений, быстро сменилась неопределенностью и опасениями установления хаоса.

Накануне группа депутатов инициировала объявление импичмента президенту. Регулярно сообщается об исчезновении Сооронбая Жээнбекова. Погранслужбе Киргизии поручено не выпускать из страны высокопоставленных должностных лиц.

Пресс-секретарь президента заявил, что Жээнбеков находится в Бишкеке и проводит переговоры с представителями всех политических сил республики. Оппозиционные партии не могут определиться с кандидатурой на пост премьер-министра страны.

Произошла народная революция. И я особо хочу подчеркнуть: ни одна партия, ни один политик не имеют отношения к народной революции. Путь никто не становится авторами и не присваивает себе заслуги народа. Из семи областей нашей страны приехали простые граждане, не чиновники высокопоставленные, не политики их собрали. Они приехали, не согласные с результатами выборов 4 октября Эльвира Сурабалдиева член партии "Ата Мекен"

В минувшее воскресенье в Киргизии прошли парламентские выборы. Несогласные с их результатами сторонники оппозиционных партий вышли на улицы и захватили ряд правительственных зданий, в том числе белый дом. В ходе беспорядков пострадали более 1 тысячи человек. Протестующие освободили из заключения ряд политиков, включая бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Позже ЦИК решила аннулировать итоги выборов. Премьер-министр Кубатбек Боронов вслед за другими чиновниками подал в отставку. С тех пор за этот пост как и за министерские портфели идет борьба между политическими партиями. Руководители силовых и правоохранительных структур Киргизии потребовали от политических сил страны сесть за стол переговоров и вернуть страну в русло законности и общественной стабильности.