Суд Парижа обязал Google сесть за стол переговоров с французскими издателями

Google обязан провести переговоры с французскими СМИ по вопросу смежных прав. Соответствующее постановление вынес апелляционный суд Парижа. "Конкурентное право распространяется на всех, в том числе в цифровом мире", — заявила глава антимонопольного ведомства Франции Изабель де Сильва. Переговоры будут касаться выплаты компенсаций за цитирование материалов из прессы на сайтах Google.

"Дело было возбуждено после того, как в Европе был принят закон о "смежных правах". Он дает редакторам право требовать гонорары за контент, который отображается на платформах, подобных Google. Когда закон был принят, французские издатели попросили Google провести переговоры, а компания решила просто удалить контент со своей платформы, лишь бы избежать переговоров. Такое решение расстроило французских издателей, и они обратились к властям, которые занимаются вопросами конкуренции, чтобы те заставили Google сесть за стол переговоров", — говорит эксперт по цифровому праву Зоэ Вилэн.

В сентябре прошлого года компания Google заявила, что не будет выплачивать вознаграждение за публикацию выдержек из материалов французской прессы в новостной ленте. Компания предложила вместо этого отображать только заголовки статей.