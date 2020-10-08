Нобелевская премия по литературе присуждена Луизе Глюк

Лауретом Нобелевской премии по литературе 2020 стала американка Луиза Глюк. Награда присуждена за "неповторимый поэтический голос, чья суровая красота выводит личные переживания на общечеловеческий уровень". Одиночество, изоляция, желание, травма - вот центральные темы, которые она поднимает в своих стихах.

Церемония награждения транслировалась на YouTube-канале Нобелевского комитета.

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Она училась в колледже Сарры Лоуренс и в Колумбийском университете, но так и не получила дипломов, позже преподавала английский язык в колледже Уильямса в Уильямстауне, а также в Йельском, Бостонском и Айовском университетах. Глюк - член Американской академии искусств и литературы, канцлер Академии американских поэтов (1999), обладатель многочисленных наград, в том числе Пулитцеровской премии за поэзию (1993) и премии Уоллеса Стивенса (2008). В настоящий момент она проживает в Кембридже, штат Массачусетс.