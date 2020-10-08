Армения обвиняет Азербайджан в обстреле храма. Баку обвинения отвергает

Армения обвиняет Азербайджан в обстреле храма. Баку обвинения отвергаетКомментарии
Вооруженные силы Азербайджана обстреляли символ города Шуши — собор Казанчецоц. Об этом сообщили в Едином армянском информационном центре. В результате обстрела ранение получил как минимум один российский журналист.
"Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц также стал мишенью террористов", — заявил президент непризнанной республики Араик Арутюнян.
Минобороны Азербайджана опровергло данные об обстреле, но заявило об очередном артиллерийском ударе с армянской стороны по селам в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
"Подразделения Азербайджанской Армии принимают адекватные меры против врага", - говорится на сайте минобороны.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. По последней информации азербайджанских властей, за эти две недели погибли 30 мирных жителей, более 140 пострадали. 5 октября Армения сообщала о 19 погибших мирных жителях и 80 раненых.