При раскопках в Помпеях нашли "остекленевший мозг"

Итальянские ученые обнаружили нейроны мозга у жертвы извержения Везувия, уничтожившего Помпеи, Стабии и Геркуланум. Сохранение нейронных структур стало возможным благодаря превращению человеческих тканей в стекло. Так называемая витрификация стала следствием резкого охлаждения раскаленного вулканического пепла.

"Археологи нередко находят части мозга, но омылившиеся, в плохом состоянии, и это совсем другая история. По-настоящему большая новость — это открытие не только остекленевшего мозга, но и нейронов, аксонов, фрагментов структуры центральной нервной системы, части спинного мозга. Это совершенно новая область для изучения", — говорит ученый из Неаполитанского университета имени Фридриха II Пьер Паоло Петроне.

Катастрофическое извержение вулкана произошло в 79 году нашей эры недалеко от современного Неаполя. В результате катаклизма погибли тысячи людей.