Дональд Трамп отказался от онлайн дебатов с Байденом

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в предвыборных онлайн дебатах с кандидатом в президенты от демократов Джозефом Байденом. "Я не буду тратить на это время ", — сказал республиканец Трамп в эфире телеканала "Фокс бизнес". Он также обвинил модераторов мероприятия в попытке защитить Байдена.

Ранее независимая Комиссия по президентским дебатам США сообщила о новом формате встречи связи с тем, что у Дональда Трампа диагностировали COVID-19.

Предвыборный штаб Джозефа Байдена распространил заявление, в котором говорится, что кандидат от демократов рассчитывает участвовать в дебатах с Трампом, несмотря на изменение их формата. Второй раунд был намечен на 15 октября.