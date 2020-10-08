Covid-19 в Европе: министр похвалил жителей Германии

Власти Франции объявили еще четыре города зонами наивысшей опасности в связи с ускоряющимися темпами распространения коронавируса. В список добавлены Лион, Лилль, Гренобль и Сент-Этьен. Ранее к к этой зоне были отнесены Париж и Марсель. За сутки в стране выявлено свыше 18 тысяч новых случаев инфекции. Глава Минздрава Франции Оливье Веран вновь призвал жителей страны соблюдать меры социального дистанцирования

В Германии за последний сутки коронавирус был выявлен у более чем 4 000 человек, это максимальный показатель с начала апреля. Вместе с тем министр здравоохранения Германии Йенс Шпан отметил целеустремлённость сограждан в борьбе с распространением инфекции.

"Если 80 миллионов человек принимают участие в общем деле, то шансов у вируса остается очень мало. Пандемия стала также проверкой характера, проверкой для нашего общества", — сказал министр.

Между тем в Испании Высший суд Мадрида отказался ратифицировать ограничения на въезд и выезд из столицы и еще девяти городов автономного сообщества Мадрид. Меры были приняты 2 октября для сдерживания пандемии. Юридическая инстанция объяснила свое решение тем, что они "затрагивают основные права и свободы" жителей.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что центральное правительство рассматривает возможность введение режима повышенной готовности в Мадриде и намерено вести переговоры с местными властями.

"У нас вызывает опасение развитие ситуации с пандемией в Мадриде и, как следствие, мы обязаны сделать все возможное, чтобы выйти на плато и не допустить дальнейшего распространения вируса. И мы хотим это сделать в тесном сотрудничестве с автономным сообществом Мадрид".

На востоке Европы ситуация также ухудшается. В России за последние сутки выявлено 11 493 заразившихся.

В Польше шесть городов и еще 32 региона вошли в обновленный список мест, где действуют самые серьезные санитарные ограничения. В четверг суточный прирост в стране был на рекордном уровне — 4 280 новых случаев.

В Чехии на две недели вводится запрет на проведение культурных и массовых спортивных мероприятий.

Ситуация в мире с Covid-19

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 36 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 338 тысяч. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 5,5 тыс., приблизившись к 1,05 млн.