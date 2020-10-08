Чехия ужесточает меры по борьбе с распространением коронавируса

В Чехии из-за ускорившегося темпа распространения коронавируса с предстоящего понедельника вводится запрет на проведение всех культурных и мероприятий. На две недели будут закрыты театры, кино, и крытые спортивные объекты. За прошедшие сутки в республике коронавирус выявлен у более чем пяти тысяч человек. Мощности здравоохранения, подчеркивают власти, ограничены. В клиниках снижается число койко-мест для инфицированных с ярко выраженными симптомами COVID-19.

Ранее глава МВД Чехии Ян Гамачек выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. СМИ отмечают, что по суммарному числу заражений за последние 14 дней в пересчете на каждые 100 тысяч жителей Чехия вышла на первое место в Евросоюзе, опередив Испанию.

С пятницы строгие ограничения вводятся в магазинах и супермаркетах Чехии. В частности, там будут отключены бесплатные сети Wi-Fi, чтобы покупатели не задерживались в кафе, расположенных в торговых центрах. Рестораны и других заведения общепита будут закрываться в 20:00. В больницах и учреждениях социальной опеки вводится карантин.