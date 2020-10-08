Украинский борщ выдвигают в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Министерство культуры Украины рассматривает возможность признания борща частью Национального культурного наследия. Такую рекомендацию представил экспертный совет при ведомстве. «Культура приготовления украинского борща» оказалась в числе пяти наиболее значимых, по мнению экспертов, нематериальных ценностей Украины наряду с технологией создания клембовской сорочки с цветком, борщевской народной вышивкой, пасхальными гуляниями «Водить Володара» в Винницкой области и производством карпатских шерстяных покрывал.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что борщ обязательно будет объявлен частью национального культурного наследия: «Рад, что аутентичный процесс приготовления борща теперь официально станет признанным достоянием украинских традиций».

Оформления национального перечня, по словам Ткаченко, — это важный этап для номинации украинской традиции приготовления борща на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Борщ называют неотъемлемой частью национальной кухни целого ряда славянских и восточноевропейских народов. В российских письменных источниках он упоминается с XVI в. как овощная похлёбка из съедобного борщевика и свёклы.