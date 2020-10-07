COVID-19 дебатам не помеха?

Американский президент вернулся в Белый дом, сообщив нации, что коронавируса бояться не следует. В тот же самый момент обнаружилось, что инфекция выявлена у пресс-секретаря Трампа и ее двух ближайших помощников.

Зная это, многие, кто был сам болен COVID-19 или потерял близких, умерших от этого недуга, возмутились, восприняв слова Трампа как неуважение к случившемуся в их семьях: "Умерли 215 тысяч соотечественников, у этих людей были близкие. И количество жертв увеличивается ежедневно. Это задевает, безусловно, и это очень обидно слышать", - говорит Майк Мэттнер, его мама скончалась от COVID-19.

И хотя Трамп заявляет о готовности и желании участвовать в новом раунде дебатов 15 октября в Майами, вопрос их проведения остается открытым.

Но на боевой дух его сторонников это обстоятельство не влияет: "Отлично, все просто отлично. Я рад, что он вернулся к работе, что он вновь обрел привычки трудоголика. Подцепил вирус, да, но это было и прошло, он на самом деле показывает пример того, как относиться к нынешней эпидемии, как быть сильным, и как продолжать жить".

Кампания проходит в момент, когда в Конгрессе обсуждается новый план помощи экономике страны. Вначале президент сказал, что не готов отправлять два с половиной триллиона долларов в, как он выразился, плохо управляемые демократами штаты.

Но спустя несколько часов эти слова дезавуировал, заявив - "Я подпишу документ, и чеки на 1 200 долларов отправятся в американские семьи, но готова ли Нэнси к этому?".

Пелоси отреагировала на предыдущий отказ: "Этот человек презирает науку и отказывается давать деньги рабочим, если на чеках не будет его подписи".

Байден, соперник Трампа и однопартиец Пелоси, накануне сообщивший, что "президент сам виноват, что заразился коронавирусом", объявил, что "вторых дебатов с Трампом быть не должно, поскольку тот остается переносчиком инфенкции".

Чуть позже Джо Байден, экс-вице-президент, кандидат от Демократической партии, продолжил: "Мы уже заплатили высокую цену за то, что оказались разделены. Достаточно. Отставим партийные дрязги и будем следовать советам ученых".

Соцопросы показывают лидерство кандидата от Демпартии, эксперты указывают, что аналогичная ситуация наблюдалась четыре года назад, но тогда победил кандидат-республиканец.