Россия вновь оказалась в числе главных угроз безопасности США

Министерство внутренней безопасности США рассматривает Россию как главный источник дезинформации и киберугроз. Об этом говорится в докладе «Оценка угроз национальной безопасности». В документе отмечается, что Москва занимает одно из ведущих мест в мире по киберарсеналу и способна нарушить работу критически важной для Соединённых Штатов инфраструктуры на длительное время — вплоть до нескольких дней. «Связанные с государством российские структуры продолжают применять средства электронной разведки для атак на промышленность США и на все уровни управления для получения доступа к информации, которая касается экономики, политики и национальной безопасности». Наряду с Россией похожую угрозу представляют Китай и Иран, — говорится в докладе.

Основной целью Москвы составители отчёта считают усиление своего влияния на мировой арене, причём, по их мнению, Россия пытается добиться этого «ослабляя Америку, провоцируя конфликты, отвлекая внимание, формируя общественное мнение, а также подрывая доверие к институтам и процессам западной демократии». МВБ упоминает агентов влияния России, обвиняя их в использовании открытых и скрытых методов обострения «социальной и расовой напряжённости». По мнению авторов доклада, они «эксплуатируют национальные трагедии» и используют для масштабных информационных кампаний новости, которые служат распространению панических настроений и вражды.

В пояснениях и.о. министра внутренней безопасности Чада Вольфа подчеркивается, что это первый доклад МВБ, в котором сведены данные спецслужб об актуальных угрозах. На основании этой информации будет строиться дальнейшая деятельность ведомства, отвечающего за координацию работы по защите национальной безопасности. При этом документ рассчитан на широкую публику. В числе основных угроз для страны там указаны терроризм и организованная преступность.