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Россия

Под Рязанью горит склад с боеприпасами

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 Ольга Кепински
Под Рязанью горит склад с боеприпасами
Под Рязанью горит склад с боеприпасами   -   Авторское право  pixabay.com
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Два человека пострадали в результате взрывов на складах с боеприпасами в Скопинском районе Рязанской области, их госпитализировали.

Хранилище снарядов загорелось на территории воинской части под Рязанью. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

По данным пресс-службы, пожар произошел на складе воинской части №55443 в районе населенного пункта Желтухино из-за загоревшейся травы. К тушению привлечен пожарный спецпоезд РЖД.

"Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Штатный пожарный расчет воинской части вступил в борьбу с огнем, но остановить возгорание не удалось. В настоящее время на технической территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов", - сказали в округе.

Очевидцы сообщают о постоянно слышащихся взрывах. Из 14 населенных пунктов близ воинской части эвакуировано более 1600 человек. По сообщениям Минобороны, пожар пытаются потушить, для близлежащих сел и деревень угрозы нет.

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