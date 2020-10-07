Россия вводит электронные визы для граждан 52 стран

Граждане 52 стран смогут въезжать в Россию по электронной визе с 1 января 2021 года. Список стран из пилотного проекта был утвержден премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Электронные визы в Россию действуют с 2017 года на Дальнем востоке для граждан 19 стран, и для граждан 53 стран с 2019 года — в Калининграде, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Согласно последним данным, упрощение оформления виз в этих регионах привело к увеличению туристического потока.

"С начала 2021 года в России вводится единая электронная виза. Перечень государств, граждане которых смогут её оформить, своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. В список вошли 52 страны. Это все те государства, гражданам которых был разрешён въезд по электронной визе в Россию в рамках пилотного проекта", - говорится в сообщении.

С 1 января иностранцы, обладающие электронными визами, смогут пересечь российскую границу через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать – по всей стране. Кроме того увеличен срок пребывания на территории России с 8 до 16 дней.

Электронную визу можно будет оформить для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для её получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Стоимость консульского сбора составит $40. Детям до 6 лет виза будет оформляться бесплатно.

Согласно списку стран, участвовавших в пилотном проекте, в перечень вошли следующие страны: Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай (включая Тайвань), КНДР, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.

Из списка исключен Катар, так как с 23 февраля между двумя странами действует безвизовый режим.

Как отмечается в сообщении правительства РФ, введение единой электронной визы в России поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики в целом.