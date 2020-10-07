Озоновая дыра над Антарктикой снова выросла

Площадь озоновой дыры над Антарктикой достигла годового максимума и составила в начале октября 24 миллиона квадратных километров. Она стала самой крупной и глубокой за последние десять лет. Об этом сообщает Служба мониторинга атмосферы проекта Евросоюза "Коперник".

В прошлом году благодаря особым метеорологическим условиям локальное падение концентрации озона над Южным полюсом стало минимальным за всю историю наблюдений. Сегодня ученые вновь заявляют о необходимости строгого соблюдения Монреальского протокола

Представитель Всемирной метеорологической организации ООН Клэр Нуллис отмечает: "Направленный на ликвидацию озоноразрушающих веществ Монреальский протокол - один из наиболее эффективных и успешных экологических договоров всех времен. Но мы не можем останавливаться на достигнутом".

Озоновый слой поглощает опасное для живых организмов ультрафиолетовое излучение. Вступивший в силу в 1987 году Монреальский протокол запрещает производство и использование более сотни приводящих к его истощению химикатов. Но концентрация многих из них, способных оставаться в атмосфере на протяжении десятилетий, все еще высока.

По прогнозам экспертов, озоновый слой планеты восстановится лишь к 2060 году.