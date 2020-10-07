Нобелевская премия по химии присуждена за открытие метода редактирования генома

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2020 г. стали Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудна. Они удостоены награды за изучение методов редактирования генома. В объявлении Нобелевского комитета сказано, что премия этого года присуждена за «изменения кода самой жизни».

Шарпантье и Даудна награждены за открытие метода CRISPR-Cas9, известного как «генетические ножницы». Речь идёт об использовании последовательности ДНК CRISPR для хранения и передачи информации клеткам, которые таким образом можно «запрограммировать». Эта технология сейчас используется для лечения тяжёлых заболеваний, в частности, онкологии.