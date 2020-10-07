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мир

Политический кризис в Киргизии: создан КС оппозиции

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 Елена Караева
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В Киргизии обостряется политический кризис
В Киргизии обостряется политический кризис   -   Авторское право  AP Photo
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На улицах киргизской столицы появились народные дружины: хотя накануне решением ЦИК результаты парламентских выборов под давлением протестующих были аннулированы, волнения продолжаются, волонтеры вышли, чтобы поддерживать хоть какой-то порядок и по возможности защищать от погромов магазины и мелкие бизнесы.

Но их требования идут дальше.Один из дружинников говорит: "Мы требуем перемен. Нам нужно отделаться от прежних политиков, нам нужны новые люди, не замаранные коррупцией, которые бы могли работать на благо всего общества".

Накануне в отставку ушел глава кабинета министров Киргизии Кубатбек Боронов.

Врио премьера стал Садыр Жапаров, его кандидатуру одобрили депутаты парламента прежнего созыва, собравшиеся в одном из отелей Бишкека.

СМИ Киргизии со сслылкой на минздрав сообщают, что во время беспорядков и протестов пострадали почти 800 человек, 218 госпитализированы, семеро из них находятся в реанимации. Один человек скончался.

Тринадцать политических партий объединились и создали Координационный совет, который намерен сформировать новое правительство народного доверия.

Экс-президент Киргизии Роза Отунбаева утром в среду призвала все политические силы страны сесть за стол переговоров.

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