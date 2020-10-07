Ильхам Алиев и Никол Пашинян - о Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армения вновь противостоят друг другу в худшем за последние годы военном конфликте в Нагорном Карабхе. Международное сообщество призвало к прекращению огня - но в настоящий момент это кажется маловероятным: стороны обвиняет друга в развязывании насилия.

Лидеры обеих стран согласились представить свои позиции в эксклюзивном онлайн интервью нашему телеканалу. Слово - президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву:

"Прекращение огня не может быть достигнуто в одностороннем порядке, это должно быть двустороннее решение. Кроме того, оно должно выполняться на местах. Как вы знаете, Армения напала на нас 27 сентября, атаковала наши военные позиции и нанесла ущерб нашей инфраструктуре, напала на мирных жителей. У нас почти 30 мирных жителей погибли в результате нападения армян, в том числе их баллистических ракет и кассетных бомб. (...) Мы были объектом нападений много раз. За последние три месяца было три нападения на Азербайджан".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян эти утверждения отверг и в свою очередь обвинил Азербайджан в намерении провести этничесткую чистку в Нагорном Карабахе:

"Сегодня в международных средствах массовой информации и среди международного сообщества имеется достаточно информации о том, что Армения и Карабах не могли начать эту войну по той простой причине, что у нас не было военных задач, которые нужно было бы здесь решать. Задача, которую мы должны решить, носит политический характер. Наша цель одна - защитить армянский народ от нового геноцида. Это самооборона. Наша позиция была и остаётся прежней: проблема Карабаха не может быть решена с помощью насилия. Никакого решения нелья достичь путём насилия. Насильственное решение карабахской проблемы, подготовка к нему - такую политику проводил Азербайджан".

Полные версии обоих интервью вы сможете посмотреть в специальном выпуске на Euronews начиная с четверга.