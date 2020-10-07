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Греция

Греция ждёт решения суда по делу "Золотой зари

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 Кнарик Хачатрян
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Греция ждёт решения суда по делу "Золотой зари
Авторское право  Petros Giannakouris/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Слезоточивый газ и водомёты применили греческие правоохранители против группы анархистов, устроивших беспорядки у здания суда, где проходит процесс над бывшей парламентской ультраправой партией "Хриси Авги"("Золотая заря"). Анархисты пытались пробиться через полицейский заслон и забрасывали стражей порядка и их автобусы камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Анархисты - давние противники "Золотой Зари", но следят за процессом пристально не только они. Во вторник в Афинах тысячи манифестнтов требовали признать "Хриси Авги" преступной организацией. Решение суда по этому делу ожидается в среду.

Процесс начался ещё пять лет назад и считается крупнейшим в Греции после суда над лидерами профашистской хунты "чёрных полковников". Впервые в Греции преступной орагнизацией могут признать партию, проходившую в прошлом в парламент.

В среду утром Апелляционный суд Афин уже признал виновными 15 из 17 членов "Золотой зари", проходящих по делам об убийстве музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса в 2013 году и нападении на членов профсоюза Всегреческий боевой фронт (ПАМЕ), близкого к Компартии, в 2012.

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