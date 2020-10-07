Греция отзывает посла в Азербайджане после обвинений Баку

Греческий МИД отзывает своего посла в Азербайджане после "абсолютно необоснованных и оскорбительных заявлений" со стороны Баку.

Согласно заявлению МИД Греции, речь идет об утверждении азербайджанского правительства о "терпимости Афин к подготовке терактов на своей территории, попыткам вербовки боевиков и кибератакам против Азербайджана в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе".

"После полностью безосновательных и провокационных утверждений правительства Азербайджана о якобы терпимости греческого государства к террористическим актам, попыткам вербовки боевиков-террористов и кибератакам с территории Греции против Азербайджана, в рамках столкновений в Нагорном Карабахе, министерство иностранных дел выразило жёсткий протест послу Азербайджана. В продолжение демарша посол Греции в Азербайджане Николаос Пиперигкос был вызван в Афины для консультаций по решению министра иностранных дел Никоса Дендиаса", — говорится в заявлении МИД Греции.

Помимо отзыва посла из Баку в Афины для консультаций, Греция направила Азербайджану через посла официальную ноту протеста.