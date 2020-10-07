Суд по делу греческих неонацистов

Афинский суд в среду должен вынести решение по иску о признании бывшей парламентской партии "Золотая заря" преступной организацией. На выборах в 2012 году эта ультраправая националистическая партия получила 18 мест в 300-местном законодательном органе. Пик популярности греческих неонацистов пришелся на 2015 год, когда "Золотая заря" стала третьей по величине партией страны.

На скамье подсудимых — 68 человек. Среди них — лидер "Золотой зари" Николаос Михалолиакос. По данным следствия, партия имеет прямое отношение к убийству певца-антифашиста Павлоса Фиссаса, а также к десяткам нападений на нелегальных мигрантов и идеологических противников.

Крупномасштабное судебное разбирательство из-за большого числа обвиняемых и свидетелей длится уже пять с половиной лет.

Представитель обвинения юрист Танасис Кампаяннис уверен: "Греческое общество из-за этого процесса изменилось. Оно многое узнало. Люди поняли какую роль расизм и ксенофобия играют в создании таких фашистских организаций и в целом в появлении феномена нацизма".

После начала процесса популярность партии угасла. На выборах в июле прошлого "Золотая заря" не прошла в парламент. Журналист Элефтерия Куманду говорит: "Убийство музыканта-антифашиста стало поворотным моментом и привело к началу расследования. На этом фоне усилилось движение антифашистов, оно стало действовать активнее, чем раньше. Власти также отреагировали быстрее и в целом на правительство было оказано общественное давление. Благодаря всем этим обстоятельствам система правосудия сработала".

"18 сентября 2013 года Павлос Фиссас был убит на этом месте. Он стал жертвой пропаганды ненависти, идеологии ненависти, которую продвигает "Золотая Заря". Некоторые говорят, что такое убийство не могло не произойти. В любом случае, оно привело к тому, что неонацисты Греции предстали перед судом", — передает из Афин корреспондент Euronews Панос Кицикопулос.