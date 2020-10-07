Берлин и Париж предлагают санкции

Берлин и Париж передадут европейским партнерам свои предложения по дополнительным санкциям из-за ситуации с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального. В совместном заявлении говорится, что ограничения могу быть введены в отношении ряда физических лиц и одной структуры.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, комментируя ситуацию в Бундестаге, заявил, что Евросоюзу нужно сохранить сплоченность.

"Очевидно, что если обстоятельства не будут прояснены и не последует необходимая информация, то будут неизбежны целенаправленные и соразмерные санкции против ответственных с российской стороны", — сказал глава дипломатического ведомства.

Накануне эксперты ОЗХО сообщили, что обнаружили в анализах Навального следы яда, аналогичного боевым отравляющим веществам из группы "Новичок". Таким образом на международном уровне были подтверждены выводы европейских лабораторий о том, что Навальный пострадал от химического оружия. Москва раскритиковала доклад ОЗХО. В Кремле отвергают все обвинения и подчеркивают, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Речь идет о том, что Россия искренне желает пролить свет на все обстоятельства, причины и суть произошедшего в Омске.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией обвиняет российское руководство и лично президента в покушении на убийство. В конце августа Алексей Навальный был госпитализирован в токсикореанимации в Омске с признаками тяжёлого отравления. Через пару дней семья добилась его транспортировки в Берлин , где он более двух недель находился в медикаментозной коме.