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Россия

В великолукской школе проверили воздух и воду после массового обморока на линейке

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 Андрей Позняков
Школа в Москве
Школа в Москве   -   Авторское право  AP Photo/Pavel Golovkin
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Эксперты не обнаружили отклонений от нормы в составе воздуха и воде в школе Великих Лук, где после линейки были госпитализированы 14 детей. О результатах проверки сообщил Роспотребнадзор. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что медики исключили версию с наркотическим воздействием на здоровье школьников.

Учащиеся школы №7 Великих Лук стали жаловаться на резкое ухудшение самочувствия во время торжественной линейки в понедельник. Некоторые из них упали в обморок. В департаменте образования отмечают, что это были дети из разных классов.

Состояние школьников, которых доставили в больницу, врачи оценивают как среднее и тяжёлое. Медики провели ряд исследований и анализов, однако почему детям стало плохо, до сих пор неизвестно. В больнице дети должны оставаться по меньшей мере три дня.

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