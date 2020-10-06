COVID-19: возвращение Дональда Трампа

Из больничной палаты - в официальную резиденцию. Дональд Трамп это ночью - в Вашингтоне был ранний вечер - покинул стены военного госпиталя и вернулся в Белый дом.

Один из заголовков в американских медиа гласил: "Все еще заразный и без маски - президент вернулся на рабочее место" (Trump, still infectious, back at White House - without mask).

Сам американский лидер утверждает, что отлично себя чувствует и намерен вновь включиться в избирательную гонку.

Его лейб-медик, капитан 2-го ранга Шон Конли, сохраняет на этот счет, по его же собственным словам, "осторожный оптимизм": "Мы по-прежнему начеку, поскольку в настоящий момент принимаем решения, не вполне прогнозируя возможную реакцию пациента. Лечение продолжается. Мы смотрим, насколько оно эффективно, этот процесс нельзя ускорить, но если в течение ближайших часов ситуация будет развиваться по имеющемуся сценарию, то для нас это будет вздохом облегчения".

Еще находясь в госпитале, Трамп в четвертый раз принял противовирусный препарат remdesivir, следующий, пятый прием, по словам Шона Конли, должен стать последним в схеме лечения президента.

Медиа сообщают, что в самом Белом доме инфицированными оказались многие из ближнего круга Трампа, включая его пресс-секретаря Кейли Макнени и двух ее заместителей.

Президент предпочел обратиться к нации, вновь используя свой микроблог: "Меня выписали из госпиталя "Уолтер Рид", там потрясающие врачи и медсестры, они на линии фронта борьбы с коронавирусом. Я многое узнал, я многое понял, и мои знания и мое понимание происходящего позволяют мне вновь заявить - не волнуйтесь, мы справимся с этой напастью, мы победим ее!".

Политический противник Джо Байден заявил: "Президент сам виноват, что заразился коронавирусом, поскольку не носил защитную маску и пренебрегал мерами социального дистанцирования.