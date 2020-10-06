Нарышкин заявил о прибытии террористов в Нагорный Карабах

Нарышкин заявил о прибытии террористов в Нагорный КарабахКомментарии
Тысячи боевиков из террористических организаций устремились в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении Директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.
По словам Нарышкина, Москва опасается того, что "Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда боевики в последующем могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию".
Нарышкин отметил, что озабоченность вызывает и тот факт, что Турция впервые так "открыто и однозначно" поддерживает Азербайджан.
Ранее в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад заявил, что турецкий лидер Тайип Эрдоган начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем после скандалов с его связями с боевиками террористической организации Исламское государство.
Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.
Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.