Нобелевская премия по физике присуждена Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Гензелю и Андреа Гез

Нобелевская премия в области физики 2020 года присуждена во вторник Роджеру Пенроузу, Райнхарду Генцелю и Андреа Гез. Об этом объявил Нобелевский комитет по физике Шведской королевской академии наук.

Как говорится в решении комитета, Пенроуз награжден "за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности". Генцель и Гез стали лауреатами за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия по физике должна вручаться тому, "кто сделает наиболее важное открытие или изобретение" в этой области. Премию присуждает Шведская королевская академия наук, расположенная в Стокгольме. Ее рабочий орган - Нобелевский комитет по физике, состоящий из пяти - шести членов, которые избираются Академией на три года.

Правом выдвигать кандидатов на премию обладают ученые разных стран, включая членов Шведской королевской академии наук и лауреатов Нобелевской премии по физике, которые получили специальные приглашения от комитета. Предлагать кандидатов можно с сентября до 31 января следующего года. Затем Нобелевский комитет с помощью научных экспертов отбирает наиболее достойные кандидатуры, а в начале октября Академия большинством голосов выбирает лауреата.

В 2019 году премия была присуждена канадско-американскому ученому Джеймсу Пиблзу за "теоретические исследования в области физической космологии", а также швейцарским астрофизикам Мишелю Майору и Дидье Кело "за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа".

Статистика

В 1901-2019 годах премия по физике присуждалась 113 раз (в 1916, 1931, 1934, 1940-1942 годах не удавалось найти достойного кандидата). 32 раза премия была поделена между двумя лауреатами и 34 - между тремя. Средний возраст награжденных - 55 лет. До сих пор самым молодым обладателем премии по физике остается 25-летний англичанин Лоуренс Брэгг (1915), а самым пожилым - 96-летний американец Артур Ашкин (2018).