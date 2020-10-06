ОЗХО подтвердила наличие "Новичка" в организме Алексея Навального

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили наличие отравляющих веществ из группы "Новичок" в крови Алексея Навального. Согласно докладу организации, переданному Германии, политик был отравлен запрещенным ингибитором холинэстеразы. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении организации.

Согласно докладу организации, переданному Германии, результаты проверок ОЗХО показали наличие в анализах мочи и крови политика биомаркеров ингибитора холинэстеразы, аналогичного двум химическим веществам типа Новичок, запрещенным организацией в 2019 году.

"Результаты анализа <...> подтверждают, что биомаркеры антихолинэстеразного средства в анализах крови и мочи Навального имеют аналогичные структурные характеристики, что и отравляющие вещества, добавленные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года (которые на Западе также называют "Новичками" - прим. ТАСС), - отмечается в документе. - При этом данное антихолинэстеразное средство не включено в приложение по химикатам".

Навальному стало плохо на пути из Томска в Москву 20 августа. Политик был доставлен в омскую больницу в коматозном состоянии, а затем был перевезен в берлинскую клинику "Шарите".

Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что врачи "Шарите", как и их коллеги из Омска, не нашли следов боевых отравляющих веществ в анализах Навального, это, по его словам, сделали в клинике Бундесвера.

Ранее немецкие, французские и шведские лаборатории уже установили, что политик стал жертвой отравления нервно-паралитическим веществом типа Новичок.

Навальный заявил, что за этим стоит Кремль и лично президент России Владимир Путин. Москва свою причастность отрицает.