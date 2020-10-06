Ситуация в Нагорном Карабахе

Генсек ООН выразил озабоченность продолжающимися боевыми действиями в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, гибелью и ранениями людей, а также разрушением домов и инфраструктуры. Антониу Гутерриш призвал международных посредников помочь добиться срочного прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Конфликт Баку и Еревана - один из самых давних на пост-советском пространстве. Боевые действия удалось остановить в 1994-м году при посредничестве Межпарламентской ассамблеи СНГ, в Бишкеке было подписано соглашение о прекращении огня.

Переговоры продолжались в рамках группы ОБСЕ, в которой три сопредседателя - Россия, США и Франция.

Стало известно. что президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена провести телефонный разговор с лидерами Азербайджана и Армении и выразила готовность при возможности принять в Тбилиси заседание Минской группы ОБСЕ.

Тем временем глава внешнеполитического ведомства Турции отправляется во вторник с рабочим визитом в Азербайджан.

ТАСС сообщает, что минувшая ночь в Карабахе прошла "относительно спокойно".

Ситуация в непризнанной республике обострилась 27 сентября, В Азербайджане и Армении было введено военное положение и объявлена мобилизация.