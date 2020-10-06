Европейский суд осудил венгерский закон об образовании

Европейский суд, высшая судебная инстанция Европейского союза, постановил, что закон Венгрии об условиях регистрации иностранных учебных заведений противоречит Хартии ЕС по правам человека и договорным обязательствам члена Всемирной торговой организации. Этот закон не разрешает регистрацию учреждённых иностранцами вузов, у которых нет материнской структуры в стране происхождения учредителя. Под действие этого закона попал учреждённый Джорджем Соросом Центрально-европейский университет.

Венгерские либералы считают, что постановление суда было принято слишком поздно:

«Должна сказать, что задержка правосудия равносильна отказу в правосудии. Центрально-Европейского университета уже нет в Венгрии, что подрывает социальную мобильность венгерских, а также центральноевропейских студентов, которые теперь не в состоянии получить американскую ученую степень мирового класса. Господин Орбан нарушил их право на образование, а реакция Европейского Союза, как это не печально, отреагировал слишком поздно».

Венгерский закон об иностранных учебных заведениях был принят в 2017 г. Его принятие вызвало протесты преподавателей и студентов Центрально-европейского университета. В 2019 г. его факультеты были были переведены из Будапешта в Вену. В Венгрии остался только архив этого англоязычного университета и коференц-зал.