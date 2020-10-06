ЦИК Киргизии признал прошедшие парламентские выборы недействительными - ТАСС

Центризбирком Киргизии признал прошедшие в стране парламентские выборы недействительными. Об этом со ссылкой на пресс-службу комиссии сообщает ТАСС. ЦИК сослался на "многочисленные нарушения в ходе голосования и в предвыборный период".

Решение было принято на фоне массовых акций протеста против официальных результатов голосования. Отмена итогов выборов была одним из требований демонстрантов, которые захватили здания ключевых государственных служб, в том числе силовых структур в столице.

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