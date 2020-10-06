ЦИК Киргизии признал прошедшие парламентские выборы недействительными

Здание парламента Киргизии было подожжено после захвата его протестующими. Депутаты собираются провести экстренное заседание в одном из отелей Бишкека, чтобы обсудить ситуацию. Ранее Координационный совет, созданный группой партий для восстановления правового поля в стране, рекомендовал законодателям сформировать новое правительство, чтобы купировать политический кризис и провести новые парламентские выборы. Результаты прошедших ЦИК признал недействительными во вторник утром на фоне продолжающихся протестов несогласных с их результатами.

Ранее в тот же день президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением, обвинив "определенные политические силы" в попытке "незаконного захвата власти" в стране и призвал оппозицию убрать людей с улиц.

Представители партий, не прошедших в парламент, вышли на улицы Бишкека в ночь на вторник. Они захватили здание парламента, ключевых государственных служб, в том числе и силовых структур, а также освободили из СИЗО и из мест заключения бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и других политиков. Демонстранты требовали отмены итогов голосавния из-за многочисленных нарушений в предвыборный период.

В результате столкновений протестующих со стражами порядка пострадали около 600 человек, один из них скончался в больнице.