НПО против правительства Сирии

Группа неправительственных организаций предъявила Федеральному прокурору Германии уголовные обвинения против членов сирийского правительства. Они касаются атак с применением химического оружия в Сирии в 2013 и 2017 годах. По данным НПО, в результате этих атак, которые считаются одними из самых страшных в сирийской войне, в Восточной Гуте недалеко от Дамаска и Хан-Шайхуне погибло более 1400 человек.

Среди обратившихся к прокурору - Сирийский центр СМИ и свободы слова (основанный известным оппозиционером Мазеном Дарвишем, живущим в Берлине), Сирийский архив (основанный в Берлине) и Правовая инициатива фондов открытого общества. Они утверждают, что у них есть новые доказательства того, что химические атаки были частью стратегии властей Дамаска против гражданского населения мятежных районов и были осуществлены ведущими членами сирийского правительства.

Предъявленные документы включают в себя показания 17 выживших и 50 перебежчиков Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung, семеро из оставшихся в живых нашли убежище в Германии, остальные живут в других странах Шенгенской зоны.

Федеральная прокуратура в Карлсруэ занимается в Гремании расследованием военных преступлений в соответствии с международным правом. В её ведении есть дела, связанные с сирийской гражданской войной, в том числе и касающиеся пыток , применямых к заключённым, в которых подозреваются сотрудники сил безопасности в сирийских тюрьмах.