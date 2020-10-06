Нагорный Карабах: новое наступление

Столица Нагорного Карабаха - под интенсивным ракетным обстрелом. По данным властей непризнанной республик, огонь ведётся по гражданским объектам и инфрастуктуре, по жилым домам.

Минобороны Азербайджана сообщило в во вторник о начале очередного широкомасштабного наступления, нацеленного на "планомерное, целенаправленное и последовательное уничтожение сил противника". При этом глава ведомства заявил, что в том случае, если Армения применит оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", Баку предпримет "адекватные ответные действия".

МИД Армении обвинил Турцию в подстрекательстве к ещё большему обострению, что идёт вразрез с призывами Минской группы ОБСЕ, а Азербайджан - в применении запрещённого оружия.

Эксперты Amnesty International отследили местоположение отснятого материала в жилых районах столицы Нагорного Карабаха и идентифицировали кассетные боеприпасы.

С начала боевых действий с обеих сторон погибли около 50 мирных жителей.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября; в самой непризнаной республике, а также в Азербайджане и Армении было введено военное положение и объявлена мобилизация.

Турция сразу же выразила полную поддержку Азербайджану, заявив, что он ведёт войну за свои территории. Это вновь подтвердил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Он приехал в Баку во вторник, через день после того, как Минская группа ОБСЕ в своём заявлении осудила продолжающееся насилие как в зоне конфликта, так и против объектов на территории Армении и Азербайджана вне зоны боевых действий, призвав прекратить огонь без предварительных условий.