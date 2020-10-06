Европейские страны пытаются сдержать коронавирус

Европейские страны пытаются сдержать темпы распространения коронавирусной инфекции.

Новые санитарные ограничения вступили в силу во Франции. В течении по меньшей мере двух недель бары в Париже и других крупных городах будут закрыты. Рестораны должны соблюдать строгий санитарный протокол. Правительство рекомендует предприятиям перевести на удаленную работю как можно больше сотрудников.

Ужесточение мер рассматривают власти Италии. Министр здравоохранения Роберто Сперанца предлагает на уровне всей страны ввести обязательное требование носить защитные маски на открытом воздухе. Это правило действует уже в ряде регионов, в том числе на юге Кампании, где в последние дни резко возросло число новых случаев коронавируса. Глава ведомства предупредил: "Сегодня в Италии около 59 тысяч человек заражены коронавирусом, 6 августа, два месяца назад, это число составляло 12600. Всего за два месяца произошел скачок, невозможно делать вид, что мы этого не замечаем". В области Лацио власти пытаются упростить процедуру теста на коронавирус для детей — медики берут на анализ слюну. В минздраве отмечают, что возобновление работы школ в сентябре нестало главным фактором роста числа заражений.

Национальная судебная коллегия Испании отказалась приостановить действие ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии в автономном сообществе Мадрид. С запросом в суд обратилась крайне правая партия "Вокс". После смягчения карантина темпы распространения коронавируса в Испании стремительно растут. В стране ухудшен экономический прогноз — по итогам года ВВП Испании может сократиться более чем на 11%.