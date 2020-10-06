Европейский суд ограничил доступ к личным данным граждан

Европейский суд в Люксембурге ограничил доступ служб безопасности и разведслужб к личным данным граждан. Суд признал нарушающим законодательство сообщества требование стран-членов к поставщикам телекоммуникационных услуг осуществлять массовый и неизбирательный сбор, хранение и передачу правоохранительным органам метаданных о геолокации и трафике граждан, в том числе под предлогом обеспечения национальной безопасности.

При этом суд допускает исключения, если страна-член Европейского Союза столкнулась "с серьезной угрозой национальной безопасности". Однако в этом случае хранение и передача данных должны быть ограничены во времени и проходить под надзором суда или независимого административного органа.

В документе поясняется, что суд ЕС рассмотрел этот вопрос и принял соответствующее решение по запросу судов Франции, Бельгии и ранее входившей в сообщество Великобритании.