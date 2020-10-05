ВОЗ: коронавирусом заразились 10 % населения

Более миллиона умерших и более 35 миллионов заразившихся - таков на сегодняшний день печальный итог шествия коронавируса по планете. В ВОЗ ряд экспертов считают, что вирус в той или иной форме подхватили 10 % мирового населения, то есть 780 миллионов человек.

"Согласно нашим текущим оценкам, около 10 % мирового населения, скорее всего, были заражены этим вирусом. Показатель, конечно, зависит от страны, от того, идет ли речь о сельской или городской среде, тех или иных группах населения. Это означает, что подавляющее большинство государств в мире по-прежнему находятся в зоне риска", - заявил в понедельник в Женеве исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

В Европе страны с наиболее сложной эпидемической ситуацией продолжают закручивать гайки.

В Париже и окрестностях со вторника закрываются бары, отменяются массовые мероприятия, рестораны обязуют соблюдать ещё более строгие санитарные меры.

" Эпидемия развивается слишком быстро, необходимо затормозить эту динамику до того, как наша система здравоохранения начнет не справляться с притоком пациентов, - заявил префет полиции Парижа Дидье Лальман. - Статистика в ближайшее время и без труда подтвердит это. Но не менее важно вводить ограничения, не ломая никого через колено".

В Испании, после Мадрида в минувшую пятницу, еще три города со вторника сажают на карантин: речь идет о Леоне, Паленсии и Сан-Андрес-дель-Рабанедо. В выходные в стране было зарегистрировано 23 000 случаев заражения.

"Мы всё ещё очень обеспокоены, - заявил министр здравоохранения Сальвадор Илья Рока. - По нашему мнению, следующие несколько недель будут тяжелыми, очень тяжелыми"...

И наконец в Италии за минувшие сутки число случаев заражения составило 2 257 человек, что ниже зафиксированного в последние дни показателя. Но радоваться рано: специалисты объясняют это тем, что было проведено почти в два раза меньше тестов, чем в последние недели: всего 60 тысяч вместо 100 тысяч.