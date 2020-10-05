Как болезнь Трампа скажется на избирательной кампании?

Висконсин - одни из «колеблющихся» штатов, где победителя президентской гонки может определить решение относительно небольшого процента избирателей. Как на их решении скажется госпитализация президента Трампа?

«Я спокоен: он не потеряет не единого голоса из-за этой ситуации», – уверен активист Республиканской партии Кен Браун.

Местные активисты Демократической партии не скрывают радость, что Трамп выбыл из активной избирательной кампании. Но и они не спешат делать из этого далеко идущие выводы.

Дональд Трамп планировал приехать в Висконсин на митинге своих сторонников. Демократы с облегчением восприняли их отмену, ссылаясь на опасность распространения коронавирусной инфекции.

«Я думаю, что большинство демократов согласятся, что проводить сейчас митинги это некоторое безумие», – считает активист Демократической партии Грег Уолз-Хойнацкий.

Среди сторонников Республиканской партии велико число людей отрицательно относящихся к карантинным мерам и даже так называемых ковид-диссидентов, отказывающихся носить маски в общественных местах и на митингах.

«Это плохо скажется на Республиканской партии», – уверен близкий к Демократической партии политический консультант Том Серафин, напоминая, что до заболевания Трампы Республиканцы избегали говорить на невыгодную для них тему коронавируса. – «Это становится важной частью кампании. Теперь они должны носить маски и выполнять всё то, о чём им сказали врачи».

Кооронавирус создал еще один предмет раздора: голосование по почте, которое по идее должно уберечь избирателей от заражения, но вызывает у многих республиканцев опасения возможных фальсификаций.

Энди Роузджен, корреспондент Euronews: «В судах продолжаются прения по вопросу о том, как долго можно подсчитывать присланные по почте бюллетени после окончания голосования. Висконсин уже установил срок в шесть дней».

Активисты обеих партий уверены в том, что несмотря ни на что, избирательная кампания вступила в решающую стадию и ослаблять обороты ни в коем случае нельзя.