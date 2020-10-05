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Бельгия

Глава Еврокомиссии ушла на карантин из-за контакта с носителем коронавируса

 Андрей Позняков
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Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС в Брюсселе 2 октября 2020
Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС в Брюсселе 2 октября 2020   -   Авторское право  AP Photo/Francisco Seco, Pool
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о самоизоляции из-за контакта с носителем коронавируса. В сообщении в твиттере политика отмечается, что она приняла такое решение сразу же после получения информации о потенциальной опасности.

Положительный тест на COVID-19 сдал один из собеседников, с которым фон дер Ляйен встречалась в прошлый четверг. В тот же день она сдавала анализы на коронавирус, которые оказались отрицательными. Теперь она ждёт результатов нового теста. По правилам, действующим в Бельгии, если и это исследование не подтвердит наличие инфекции в организме, уже завтра глава Еврокомиссии сможет вернутся к обычной работе.

На вторник запланирована встреча фон дер Ляйен с украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе в рамках ежегодного саммита ЕС — Украина.

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