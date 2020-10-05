Трамп возвращается

Президент США Дональд Трамп сообщил, что покидает Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, куда был помещен в связи с выявлением у него коронавируса. При этом он заявил, что чувствует себя "лучше, чем 20 лет назад" и призвал не бояться коронавируса.

"За последние 24 часа состояние президента продолжило улучшаться, - рассказал лечащий врач Трампа Шон Конли. - Все критерии, необходимые для выписки из больницы, выполнены. Сегодня он получил еще одну дозу "Ремдесивира", после чего мы доставим его домой. Прошло более 72 часов с момента, когда у него последний раз была высокая температура. Уровень кислорода в крови и дыхание в норме. Хотя он, возможно, еще не полностью выздоровел, мы с командой согласны с тем, что исходя из оценок, и что еще важнее, исходя из его хронического состояния, возвращение президента домой будет безопасным".

В своем Твиттере американский лидер написал, что чувствует себя действительно хорошо. "Не бойтесь COVID. Не давайте ему доминировать над вашей жизнью - призвал всех Трамп. - При администрации Трампа мы разработали некоторые действительно отличные лекарства и получили знания", - отметил он.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что ее тест на коронавирус дал положительный результат, при этом симптомов болезни у нее не было. Она сказала, что уходит на карантин, но будет работать дистанционно.

Кроме того коронавирус был диагностирован у двух заместителей Макинани. Еще три журналиста, которые регулярно посещают Белый дом, также инфицированы.