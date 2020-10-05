COVID-19: прогулка президента

Дональд Трамп временно покинул стены армейского медицинского центра, чтобы совершить прогулку в президентском лимузине.

Разумеется, окна бронированного "Кадиллака номер один" были подняты. Но вопросы, как полагает часть американской прессы, тем не менее, остаются и касаются они мер предосторожности, которые были предприняты президентом, его охраной и его врачами.

Сам американский лидер отмел все сомнения: "Я многое понял о COVID, это как пойти в школу и побывать на уроке. Это настоящая школа. Это не учебник. Это практическое занятие. И это очень интересно".

Коллектив военврачей (Трамп - главнокомандующий, и его лечат армейские медики) отмечает, что выздоровление президента идет быстрыми темпами.

Врач Брайан Гарибальди сообщил: "Сейча он себя чувствует неплохо. Наша задача - организовать правильное питание, убедить президента в необходимости горячего питья. Не залеживаться в постели, постоянно двигаться. Если дела пойдут так и дальше, мы надеемся, что мы можем планировать его выписку. Он останется в Белом доме и там продолжит лечение".

Есть сообщения, что медики используют в лекарственной терапии, назначенной Трампу, стероидные препараты, у которых имеются противовоспалительные свойства.

Лейб-медик президента капитан 2-го ранга Шон Конли подтвердил, что у его пациента в пятницу была высокая температура и насыщение легких кислородом упало до 94%, на 4 % меньше нормы, при этом доктор Конли отметил, что Трампу не требовалась поддержка органов дыхания.

Лейб-медик президента, капитан 2-го ранга Шон Конли уверен, что его пациент идет на поправку Susan Walsh/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

В настоящий момент в США COVID-19 заражены почти 7 миллионов 700 тысяч человек.