Москва возвращается к дистанционному обучению?

Обновление: ТАСС со ссылкой на того же замминистра образования Виктора Басюка сообщает, что окончательных решений о переводе российских школ на дистанционное обучение ещё не принято. «К нам поступают данные, мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены», — приводит агентство слова чиновника.

Школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области переводят на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил замминистра образования Виктор Басюк. Он отметил, что дату перехода должны определить главы регионов.

Ранее то же агентство со ссылкой на свои источники сообщало, что в столичных учебных заведениях планируют оставить детей дома после каникул, которые начались сегодня. Из-за пандемии они были продлены до двух недель. По данным неназванного собеседника «Интерфакса», режим дистанционного обучения продлится минимум две-три недели.