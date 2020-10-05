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Россия

Москва возвращается к дистанционному обучению?

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 Андрей Позняков
Учитель измеряет температуру учащемуся в московской школе 7 сентября 2020
Учитель измеряет температуру учащемуся в московской школе 7 сентября 2020   -   Авторское право  AP Photo/Pavel Golovkin
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Обновление: ТАСС со ссылкой на того же замминистра образования Виктора Басюка сообщает, что окончательных решений о переводе российских школ на дистанционное обучение ещё не принято. «К нам поступают данные, мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены», — приводит агентство слова чиновника.

Школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области переводят на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил замминистра образования Виктор Басюк. Он отметил, что дату перехода должны определить главы регионов.

Ранее то же агентство со ссылкой на свои источники сообщало, что в столичных учебных заведениях планируют оставить детей дома после каникул, которые начались сегодня. Из-за пандемии они были продлены до двух недель. По данным неназванного собеседника «Интерфакса», режим дистанционного обучения продлится минимум две-три недели.

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