Медсестрам Мадрида нужна "интенсивная терапия"

_Несмотря на финансовую помощь Мадридского сообщества, штат медработников в столице Испании не был усилен настолько, насколько это было необходимо. Между тем более 2 тысяч врачей и 3 тысяч медсестёр сейчас безработны. _

Это акция медсестёр и другого младшего персонала одной из мадридских больний. Они приостановили на 5 минут свою работу во всех мединиских центрах столицы, чтобы выразить свой протест против условий труда.

Нагрузка, которой медсёстры подвергались во время первой волны Covid-19, сохраняется: подкрепления они не получили и вынуждены удваивать свои смены, работая зачастую без выходных. Многим предлагают лишь ежедневные контракты, переводят с одного места на другое, а если они не соглашаются на такие условия, то могут быть отстранены от работы в этом регионе на год.

Изабель Гарсия, пресс-секретарь Профсоюза медсестёр Мадрида:

"Если им предложить более стабильные контракты, большую зарплату или лучшие условия работы, они согласились бы покинуть Мадрид. Тогда власти смогли бы развернуть полевые госпитали в палатках. Но сейчас нет сотрудников, которых можно было бы нанять, потому что они не предлагают контракты, гарантирующие стабильность".

Экстренные ситуации стали обычным явлением: Анхела работает в этой поликлинике зачасту по 14 часов в сутки. На постоянном её попечении 15 пациентов, но при этом у неё добавился и уход за больными Covid-19 - проведение тестов, отслеживание контактов, последующее наблюдение.

_Анхела Аюсо, медсестра: _

"В середине октября мы начинаем ещё и кампанию по борьбе с гриппом. Мы сами не знаем, как будем справляться: нам не хватает места, не хватает материалов, у нас нет никакого протокола или какого-либо указания о том, как действовать в такой ситуации. Единственное, что мы знаем наверняка - это то, что всё будет просто ужасно".

Профсоюзы объявили забастовку (она начнётся в среду), требуя привлечь в больницы больше медработников, потому что их нехватка начинает уже серьёзно сказываться на здоровье жителей Мадрида.

Хесус Гарсия, представитель профсоюза "Синдикато де Энфермерия" (SATSE):

"Плановые операции откладываются, диагностические исследования отменяются. Вот, к примеру, у человека подозрение на рак или сердчено сосудистое заболевание, и мы могли бы выяснить это ещё в апреле - но тогда всё было отложено на сентябрь, а теперь мы снова вынуждены откладывать на более поздний срок. И если потом окажется, что человек болен, это значит, что мы упустили драгоценное время и можем столкнуться с серьёзными осложнениями".

Хуан Карлос де Сантос, Euronews:

"По данным профсоюзов, соотношение медсестёр и других младших медработников в Мадриде и его пригородах составляет 3,8 на 1000 жителей. Это намного меньше, чем 5,7:1000 по всей Испании или 8,8:1000 - средний показатель в странах Организации экономического сотрудничества и развития, где Испания находится на последних позициях. Чтобы достичь среднего уровня даже и по мерке Испании, в Мадрид нужно принять на работу 12 000 медсестёр".