Токсичное пятно идёт на заповедники Камчатки

Загрязнение акватории Тихого океана у берегов Камчатки грозит Южно-Камчатскому заказнику. Пятно с неизвестным веществом движется на юг, — рассказал Euronews руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков. Он находится в регионе и участвует в сборе проб. Ситуацию Яблоков назвал «серьёзной»:

«Странно, что до сих пор непонятно, что является причиной (загрязнения), известно только, что это оказывает очень губительное воздействие на живую природу. Там, где проходит это пятно, наблюдается массовая смерть морской фауны. Её выбрасывает на берег, потом её приливами смывает. Мы ходили за Халактырский пляж. На самом пляже и в ближайших бухтах уже практически ничего нет. Местами мы видели остатки этого пятна. В каких-то редких случаях бывают скопления мёртвых морских ежей, крабов...»

Согласно оценкам, которые приводит Яблоков, пятно загрязнения достигало нескольких километров в длину, но со временем оно становится меньше. Эколог рассказал, что в самом заказнике, где много лежбищ морских млекопитающих, уже готовятся к появлению загрязнения в акватории и намерены внимательно следить за развитием ситуации с использованием систем видеонаблюдения, с привлечением водолазов.

Официальные версии

Сообщения о крупном очаге загрязнения воды у побережья Камчатки появились на прошлой недели. Серфингисты и экологи предположили, что речь может идти о крупной утечке нефтепродуктов или токсичных веществ. Одним из потенциальных источников называли военный полигон для хранения химических отходов, однако в штабе Тихоокеанского флота заявили о своей непричастности к экологическому кризису.

Я/мы Тихий океан Сложно было представить, что в мой дом на краю света придёт экологическая беда. Чистейшая вода на... Publiée par Katya Dyba sur Jeudi 1 octobre 2020

Администрация Камчатского края рассматривает выброс токсичных веществ в качестве одной из возможных причин экологического кризиса в регионе. По словам губернатора Владимира Солодова, эта версия прорабатывается наряду с другими предположениями. Он не исключил, что загрязнение воды у камчатского побережья могло стать следствием природных явлений, например, «поведения водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию». Возможной причиной загрязнения океана глава региона назвал сейсмическую активность.

Василий Яблоков, комментируя это заявление, согласился с тем, что исключить естественное происхождение загрязнения пока нельзя. По его словам, пролить свет на произошедшее должны результаты многочисленных проб: сотни килограммов образцов отправлены государственными и общественными структурами на анализ в Москву.

Ранее государственная метеослужба подтвердила, что содержание фенола и нефтепродуктов оказалось значительно выше нормы в районе Халактырского пляжа, где было обнаружено огромное количество вынесенных на берег мертвых морских животных.

Последствия для природы

Гринпис приводит рассказы дайверов, которые свидетельствуют о серьёзном ударе по животному миру в этом районе:

«Всё дно усеяно трупами морских животных. Вся наша подводная красота теперь серо-жёлтого цвета. Рыбы будто сварены в кипятке. Даже самые крепкие ракушки, о которые можно было порвать водолазный костюм отвалились от камней и поверхностей».

Дайверы и серфингисты рассказывают и о проблемах со здоровьем из-за контакта с водой. По данным краевого минздрава, по меньшей мере девять человек за прошедшую неделю обратились за медицинской помощью после посещения Халактырского пляжа. Они жаловались на чувство жжения в глазах, покраснение и пелену. Пострадавшим поставили диагноз «поражение роговицы первой степени».

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылки сообщал, что эксперты РАН анализируют экологическую обстановку в регионе на основании проб воды, песка и донных отложений. В региональном министерстве экологии в субботу заявили, что Халактырский пляж «совершенно чистый», «ничего аномального не зафиксировано».

В понедельник губернатор Владимир Солодов рассказал, что анализы новых проб свидетельствуют об улучшении экологической ситуации, уже в воскресенье, по его словам, показатели содержания токсических веществ либо находились в пределах санитарной нормы, либо незначительно превышали её. «Океан имеет уникальную способность к самоочистке», — говорил Солодов.