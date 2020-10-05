Италия и Франция: "Беспрецедентный потоп"

Пострадавшие от удара шторма "Алекс" районы юго-востока Франции нуждаются практически во всём. С утра понедельника были доставлены около десяти тонн продуктов и предметов первой необходимости во французские долины Везуби и Тине, опустошённые в пятницу беспрецедентным наводнением.

Мишель Турко, отвественный по логистике мегаполиса Ницца-Лазурный берег:

"Эти грузы - пожертвования, как от больших магазинов, так и частных лиц, а также закупки, сделанные муниципалитетом города Ниццы, чтобы помочь пострадавшим от стихийного бедствия населённым пунктам и их жителям".

Фуры, загруженные одеждой, питьевой водой, детским питанием, продуктами и медикаментами, направляются в сторону принявшего на себя удар стихии департамента Приморские Альпы. Только в городок Венансон кантона Туррет-Леван дороги по-прежнему перекрыты, и помощь приходится доставлять вертолётами. В эти выходные Франция запустила процедуру объявления региона зоной стихийного бедствия. Ущерб оценивается в 1 млрд евро. Президент Эммануэль Макрон посетит юго-восток страны в середине недели.

Более 20 человек, оказавшиеся заблокированными в приграничном с Италией Коль-де-Тенде на французской стороне, были обнаружены на железнодорожной станции Вьевола и эвакуированы уже после того, как операция по их спасению была отложена. Сореди них и 4 немецких туриста.

В итальянской Вентимилье, в двух шагах от французской границы, владельцы магазинов и жители расчищают улицы и помещения. Гуманитарные организации обеспокоены судьбой мигрантов, многие из которых часто раполагались на ночлег на берегах вышедшей из берегов реки Ройи.

Давиде Воарино, менеджер ювелирного магазина в Вентимилье:

"Только старики могут припомнить подобный потоп. Говорят, такое уже происходило лет 60 тому назад, да и то не в таком масштабе".

Итальянские регионы Пьемонт и Лигурия обратились к правительству страны с просьбой объявить у них чрезвычайное положение.

По официальным данным, жертвами стихии на юго-востоке Франции и севере Италии стали как минимум 4 человека, многие числятся пропавшими без вести. Тела ещё четырх погибших были обнаружены на Итальянской Ривьере, недалеко от французского побережья; проводится их идентификация.