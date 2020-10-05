Бретонцы выбирают гречку

Гречишные поля это типичный элемент пейзажа Бретани. В этот французский регион гречиху завезли еще крестоносцы, возвращавшиеся с Ближнего Востока. Поэтому по-французски гречка называется «сарацинкой». Это растение прекрасно растет в прохладном климате и не раз выручало бретонцев в голодные годы. Есть у него и другие достоинства.

«Это растение способно само вытеснять другие травы, – рассказывает Филипп де Карвилль, – поэтому у нас нет необходимости применять гербициды, также как и фунгициды с инсектицидами – вообще никакую химию на самом деле».

В старину бретонцы варили из гречневой крупы кашу, а наши современники предпочитают перемалывать ее в муку, из которой выпекают лепёшки-галеты, ставшие обязательным элементом бретонского стола.

«Эта крупа бедняков стала в наше время популярна среди богачей, – поясняет мельник Венсан Шмитт. – В послевоенное время гречневые лепешки пользовались популярностью у простого народа. А сейчас их, как правильно, пекут в модных блинных».

В 1960-е гг. европейская сельскохозяйственная политика вынуждала фермеров отказываться от гречихи в пользу кукурузы и пшеницы. Но народные традиции взяли вверх: и сейчас эта безглютеновая, богатая витаминами и минералами крупа пользуется всё большим спросом у потребителей.